2018-12-14T13:11:41+03:00
Политика

Кремль не стал комментировать решение Бутиной пойти на сделку со следствием

Дальнейшая судьба активистки может зависеть от судебного разбирательства в США и позиции ее защиты
Сакина НУРИЕВА
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Мария Бутина находится в тюрьме в США Фото: из семейного архиваМария Бутина находится в тюрьме в США Фото: из семейного архива
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Кремль не стал комментировать дело Марии Бутиной, но по-прежнему считает обвинения в ее адрес необоснованными и несостоятельными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в дальнейшая судьба Бутиной может зависеть от судебного разбирательства в США и позиции ее защиты.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что 29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США. Ее обвиняют в нарушении закона об иностранных агентах.

Перед тем, как россиянка подтвердила свою вину, судья Сью Чуткан спросила женщину, находится ли она в здравом уме. В конечном итоге, ходатайство адвоката Бутиной о том, что ее тюремное заключение и невыносимые условия содержания могли повлиять на ее волю и способность адекватно принимать решения, было отвергнуто.

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