Родители Марии Бутиной, арестованной в США, не могут собрать деньги на адвоката

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-06T09:20:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская студентка Мария Бутина, арестованная в США, может остаться без юридической помощи. У семьи кончаются деньги на оплату работы адвокатов, а это значит, что защитники могут просто прекратить работать, оставив россиянку один на один с трудностями.

Сумма исчисляется миллионами рублей, делится глава семейства. И собрать ее пока семье не удается. Валерий Бутин опасается, что ситуация приведет к роковым последствиям.

Мария власти США обвиняют во вмешательстве в политику страны путем лоббирования интересов России. Девушка больше двух недель находится в изоляторе тюрьмы города Александрия. Наказание она получила за то, что передала другой заключенной номер своего адвоката. 22 часа в сутки девушка находится в одиночестве, имя возможность позвонить лишь в 2 часа ночи.

- Люди помогают нам, как могут. Перечисляют деньги в фонд имени Маши, но пока собранной суммы недостаточно на покрытие всех расходов. А власти США продолжают давить на нее. Российские дипломаты обещают навестить Марию, надеемся, что ее снова переведут на общий режим содержания, - рассказывает газете «Известия» Валерий Бутин.

Сайт kp.ru писал, мужчина сильно переживает и опасасется, что дочь так долго не выдержит. В отчаянии он решил обратиться к президенту России Владимиру Путину через СМИ. Его открытое письмо мы публикуем полностью.

Кто такая Мария Бутина и за что ее арестовали в США? Этот вопрос задают себе многие, девушка родилась в Сибири.