В США мужчина застрял в вентиляционной трубе ресторана и провел в ней два дня

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-14T13:59:32+03:00

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В пятницу, 14 декабря, стало известно о необычном случае, произошедшем в американском городе Сан-Лоренцо (штат Калифорния). Там 29-летний мужчина застрял в металлической вентиляционной трубе, ведущей на кухню одного из местных китайских ресторанов, и провел в ней два дня. Он сидел бы «в заточении» и дальше, если бы один из находившихся неподалеку людей не услышал тихий голос, умоляющий о помощи, и не позвонил в экстренные службы.

В результате прибывшие на место происшествия спасатели достали мужчину, который к тому моменту уже не мог двигаться из-за тесноты и страдал от обезвоживания. На это у них ушло около часа. Затем же несчастного доставили на скорой в одну из местных больниц.

Зачем мужчина полез в вентиляционную трубу, пока точно неизвестно. Однако как отмечается на странице офиса шерифа округа Аламида в Facebook, не исключено, что он пытался незаконно проникнуть в здание и совершить кражу со взломом.

Кстати, это далеко не первый пример неудачного ограбления. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года в Приморье вор застрял в дверях с награбленным. В итоге тогда полиции удалось задержать злоумышленника прямо на месте преступления.