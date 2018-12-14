2018-12-14T13:59:32+03:00
В мире

В США мужчина застрял в вентиляционной трубе ресторана и провел в ней два дня

Не исключено, что это была неудачная попытка ограбления
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Вентиляционная труба, ведущая с крыши на кухню местного китайского ресторана. Фото: facebook.com/@ACSOSheriffsВентиляционная труба, ведущая с крыши на кухню местного китайского ресторана. Фото: facebook.com/@ACSOSheriffs
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 декабря, стало известно о необычном случае, произошедшем в американском городе Сан-Лоренцо (штат Калифорния). Там 29-летний мужчина застрял в металлической вентиляционной трубе, ведущей на кухню одного из местных китайских ресторанов, и провел в ней два дня. Он сидел бы «в заточении» и дальше, если бы один из находившихся неподалеку людей не услышал тихий голос, умоляющий о помощи, и не позвонил в экстренные службы.

В результате прибывшие на место происшествия спасатели достали мужчину, который к тому моменту уже не мог двигаться из-за тесноты и страдал от обезвоживания. На это у них ушло около часа. Затем же несчастного доставили на скорой в одну из местных больниц.

Зачем мужчина полез в вентиляционную трубу, пока точно неизвестно. Однако как отмечается на странице офиса шерифа округа Аламида в Facebook, не исключено, что он пытался незаконно проникнуть в здание и совершить кражу со взломом.

Кстати, это далеко не первый пример неудачного ограбления. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года в Приморье вор застрял в дверях с награбленным. В итоге тогда полиции удалось задержать злоумышленника прямо на месте преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детей
Минобороны России прокомментировало слова посла США, который назвал Ту-160 «музейными экспонатами»
Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко
Сторонники УПЦ вышли на митинг против «объединительного собора»
НАТО сожалеет, что Косово решило создать свою армию
ЦБ: инфляция ожидается вблизи 4% по итогам 2018 года
Пассажиры московского метро в Новый год услышат поздравление президента
«Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Петра Порошенко
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
Официальный курс евро на 15 декабря 2018 года снизился до 75,39 рубля
На Украине оштрафовали три канала за недостаточное количество украинского языка
Кремль не стал комментировать решение Бутиной пойти на сделку со следствием
В США инкассаторы рассыпали по шоссе тысячи долларов и спровоцировали несколько ДТП
Песков: встреча Путина и Трампа необходима как России, так и США
Лавров: список конституционной комиссии Сирии будет представлен на следующей неделе
Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием
Путин и Лавров возглавили рейтинг любимых политиков россиян
Минздрав РФ намерен запретить с 2020 года продавать алкоголь лицам младше 21 года
МВД и Минтранс разработают штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Финляндия остановила эксперимент по изучению «русского языка»