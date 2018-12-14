2018-12-14T14:20:09+03:00
Экономика

ЦБ: инфляция ожидается вблизи 4% по итогам 2018 года

В ноябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 3,8%
Сакина НУРИЕВА
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ЦБ: инфляция ожидается вблизи 4% по итогам 2018 годаЦБ: инфляция ожидается вблизи 4% по итогам 2018 годаФото: REUTERS
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В Центробанке предполагают, что инфляция в РФ по итогам 2018 года зафикисруется на отметке 4%. Такой показатель соответствует цели Банка России. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"По итогам 2018 года инфляция ожидается вблизи 4%, что соответствует цели Банка России. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 3,8% (3,9% по оценке на 10 декабря)", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил, что Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%.

Такое решение было принято на заседании совета директоров. В ЦБ уверены, что такое заключение поможет ограниченить инфляционные риски.

В начале декабря текущего года в Центробанке сообщили об усложнении процедуры покупки валюты.

Отныне обмена российского рубля потребуется предъявление справки с места работы или налоговой декларации по форме 2-НДФЛ.

Специалисты регуляторы уверены, что подобные меры позволят справиться с теневым рынком и коррупцией в России.

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