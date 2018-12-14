2018-12-14T13:49:17+03:00
Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

По итогам 2018 года инфляция зафиксировалась на отметке 4%
Сакина НУРИЕВА
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%Фото: REUTERS
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Банк России на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до 7,75%. Об этом упоминается на сайте регулятора.

Данное решение было принято для ограничения инфляционных рисков и носит упреждающий характер.

В документе также отмечается, что по итогам 2018 года инфляция зафиксировалась на отметке 4%.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Центробанке усложнят процедуру покупки валюты.

Теперь для обмена российского рубля необходимо будет предъявить справку с места работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ.

Специалисты регуляторы уверены, что подобные меры позволят справиться с теневым рынком и коррупцией в России.

В начале декабря текущего года Центробанк предложил разрешить временно не платить ипотеку в случаях форс-мажора.

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