В Лондоне сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост
В Лондоне сторонники Brexit (выход Великобритании из Европейского союза) в жёлтых жилетах решили заблокировать Вестминстерский мост. Об этом сообщило издание Mirror.
В настоящее время из-за митингующих автомобильное движение по мосту приостановлено. Как передает таблоид, протестующие выступают с возгласами «Брексит сейчас!».
В полиции заверили, что в ведомстве осведомлены о происходящем. Пока сотрудники правоохранительных органов не производили никаких арестов.
В Лондоне "желтые жилеты" перекрыли Вестминстерский мост.
Известно, что на мосту выступает от 30 до 60 человек.
Напомним, как сообщал сайт "КП", в ЕС заявили, что возобновление переговоров по соглашению о Brexit невозможно.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что британцы должны решить, чего они хотят, вместо того, чтобы рассказывать Европе, как ей поступить.
Позже Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз намерен сохранить соглашение с Великобританией по условиям Brexit, но вынужден готовиться и к менее благоприятному для ЕС сценарию.