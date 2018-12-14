СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-14T16:01:54+03:00

В Лондоне сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост Фото: REUTERS

Количество митингующих насчитывается от 30 до 60 человек [видео]

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В Лондоне сторонники Brexit (выход Великобритании из Европейского союза) в жёлтых жилетах решили заблокировать Вестминстерский мост. Об этом сообщило издание Mirror.

В настоящее время из-за митингующих автомобильное движение по мосту приостановлено. Как передает таблоид, протестующие выступают с возгласами «Брексит сейчас!».

В полиции заверили, что в ведомстве осведомлены о происходящем. Пока сотрудники правоохранительных органов не производили никаких арестов.

В Лондоне "желтые жилеты" перекрыли Вестминстерский мост.

Известно, что на мосту выступает от 30 до 60 человек.

Напомним, как сообщал сайт "КП", в ЕС заявили, что возобновление переговоров по соглашению о Brexit невозможно.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что британцы должны решить, чего они хотят, вместо того, чтобы рассказывать Европе, как ей поступить.

Позже Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз намерен сохранить соглашение с Великобританией по условиям Brexit, но вынужден готовиться и к менее благоприятному для ЕС сценарию.