Российские Ту-160 покинули Венесуэлу

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-14T16:36:06+03:00

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Самолеты Ту-160 Военно-Космических сил России покинули Венесуэлу. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Боливарианской республики Владимир Падрино Лопес.

"Спасибо Российской Федерации. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества", - указал министр. К своему посту он приложил видео отлета российских ракетоносцев.

Ту-160 улетели из Венесуэлы.

По словам Лопеса, военнослужащие Венесуэлы и России провели обмен опытом. Военные самолеты двух стран организовали совместные полеты.

Напомним, что два стратегических ракетоносца Ту-160, а также военно-транспортный самолет Ан-124 и самолет Ил-62 совершили посадку в международном аэропорту Майкетия 10 декабря. Российский экипаж торжественно встретило в аэропорту военное руководство Венесуэлы.

Известно, что воздушные суда следовали над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Ранее посол США в Колумбии назвал ракетоносцы Ту-160 «музейными экспонатами». Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков указал, что подобные высказывания являются дилетантскими.