Минобороны России прокомментировало слова посла США, который назвал Ту-160 «музейными экспонатами»

14 Дек. 14:59 2018-12-14T15:18:42+03:00

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Министерство обороны России ответило на заявлении посла США в Колумбии Кевина Уитакера об использовании ракетоносцев Ту-160 в качестве «музейных экспонатов». Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал подобные высказывания дилетантскими.

«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160, на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», - сказал Конашенков.

Он напомнил американским коллегам, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют аналогов в США и любой другой стране НАТО. Они превосходят другую подобную военную технику в развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО.

«Поэтому если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160 с «музейным экспонатом», то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям», - отметил Конашенков.