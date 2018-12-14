2018-12-14T17:21:33+03:00
Общество

Госдума рассмотрит законопроект об автономной работе рунета

Поправки подготовлены «с учетом агрессивного характера стратегии национальной кибербезопасности США»
Алена Басавина
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Госдума рассмотрит законопроект об автономной работе рунетаГосдума рассмотрит законопроект об автономной работе рунетаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой внесли в Государственную думу законопроект об автономной работе рунета. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

В пояснительной записке указано, что поправки были разработаны «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». Указано, что в ней Россию обвиняют в совершении хакерских атак.

Авторы инициативы утверждают, что в сложившихся условиях Россия должна разработать защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет.

Законопроект предлагает определить правила маршрутизации трафика и организовать контроль их соблюдения, а также создать возможность для минимизации передачи данных за рубеж.

Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика и ограничивающих доступ к запрещенной информации.

Поправки предлагают обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

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