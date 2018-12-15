2018-12-15T06:17:18+03:00
В мире

Помпео обсудил с главой МИД Словении Иран, КНДР и санкции против России

В сообщении госдепартамента США отмечается, что стороны также поднимали вопрос о тратах на НАТО
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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В пятницу, 14 декабря, госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Словении Миро Цераром.

Госдепартамент рассказал, о чем они говорили, кроме двусторонних отношений и сотрудничества между своими странами: об Иране, Северной Корее и санкциях против России.

«Они обсудили международную повестку, включая ракетную программу Ирана, окончательную и проверяемую денуклеаризацию КНДР и важность сохранения санкций в отношении России», - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Майк Помпео и Миро Церар также поднимали вопрос о расходах стран-членов НАТО на деятельность Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 13 декабря Евросоюз в очередной раз продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода. Глава ЕС Дональд Туск заявил, что ограничительные меры вновь были приняты из-за «нулевого прогресса» в реализации минских соглашений.

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