В Госдепе США сообщили о планах ввести новые санкции по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-02T10:34:04+03:00

В ближайшее время в отношении России может быть принят второй пакет ограничительных мер

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Администрация Соединенных Штатов планирует ввести второй пакет санкций в отношении России в связи с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Об этом сообщил представитель Государственного департамента страны.

"Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования [американского] законодательства", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства.

При этом агентство ТАСС подчеркнуло, что речь идет о Законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

Сайт kp.ru писал, что о планах ввести новые санкции в начале ноября сообщила также руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Тогда она рассказала, что ведомство уже проводит консультации с Конгрессом.

Напомним, что первая часть данных ограничительных мер была введена в конце августа. Ограничения коснулись поставок в нашу страну продукции двойного назначения. При этом в документе сообщалось, следующий пакет санкций будет включать снижение уровня дипломатических отношений, полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров и импорта Соединенными Штатами нашей продукции, в том числе нефти.