2018-12-15T08:42:49+03:00
Политика

В сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы в Россию

На опубликованной записи видно, что ракетоносцы вернулись на аэродром базирования ночью [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Стратегический бомбардировщик Ту-160Стратегический бомбардировщик Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В сети появилось видео возвращения российских стратегических ракетоносцев Ту-160 на аэродром базирования, расположенный на территории РФ, после визита в Венесуэлу.

Судя по записи, опубликованной телеканалом «Звезда», самолеты совершили посадку на российской территории в ночное время. Кроме того, на кадрах можно увидеть, как летчиков встречает командование и как их угощают хлебом с солью после приземления.

Видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, два Ту-160 были направлены в Венесуэлу 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну прибыли грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62.

При этом российские ракетоносцы пробыли в Венесуэле четыре дня: 14 декабря они покинули латиноамериканскую страну. Чтобы вернуться на родину, Ту-160 пришлось преодолеть более 12 тысяч километров с дозаправкой в воздухе.

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