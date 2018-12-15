В сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы в Россию

СЕГОДНЯ 08:01 2018-12-15T08:42:49+03:00

На опубликованной записи видно, что ракетоносцы вернулись на аэродром базирования ночью [видео]

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В сети появилось видео возвращения российских стратегических ракетоносцев Ту-160 на аэродром базирования, расположенный на территории РФ, после визита в Венесуэлу.

Судя по записи, опубликованной телеканалом «Звезда», самолеты совершили посадку на российской территории в ночное время. Кроме того, на кадрах можно увидеть, как летчиков встречает командование и как их угощают хлебом с солью после приземления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682382" frameborder="0"></iframe> Видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, два Ту-160 были направлены в Венесуэлу 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну прибыли грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62.

При этом российские ракетоносцы пробыли в Венесуэле четыре дня: 14 декабря они покинули латиноамериканскую страну. Чтобы вернуться на родину, Ту-160 пришлось преодолеть более 12 тысяч километров с дозаправкой в воздухе.