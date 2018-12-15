2018-12-15T11:41:30+03:00
В мире

Во Франции мобилизовали почти 70 тысяч полицейских в преддверии новых протестов

В Париже правоохранители уже заняли позиции возле Триумфальной арки
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Париже правоохранители уже заняли позиции возле Триумфальной аркиВ Париже правоохранители уже заняли позиции возле Триумфальной аркиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 15 декабря, Франция готовится к очередной акции протеста «желтых жилетов» - граждан, которые не довольны ростом цен на бензин, увеличением налогов и дороговизной жизни в целом. Так, по всей стране для охраны порядка были мобилизованы 69 тысяч полицейских.

Так, только в Париже дежурят восемь тысяч правоохранителей: в частности, стражи порядка уже заняли позиции возле Триумфальной арки. Кроме того, на улицы французской столице вновь вывели бронемашины полиции, на которых установлены специальные устройства для кругового распыления слезоточивого газа, сообщает телеканал BFM.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября. При этом манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корреспондент «КП» попала под обстрел газовыми гранатами во время беспорядков в Париже

Наш спецкор Дарья Асламова передает из Парижа, который бунтует против роста цен на бензин и требует вернуть налоги на состояния богатых французов (подробности)

Еще больше материалов по теме: «"Желтые жилеты" в Париже протестуют против роста цен на бензин»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Архиерей УПЦ Агапит заявил о причастности СБУ к своей поездке в Киев
Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ДРСМД
Австралия пока не станет переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у автомобилистов
Сервис Instagram назвал самое счастливое место в мире
На Украине иерархов УПЦ пытаются заставить участвовать в «объединительном соборе»
В американском Сиэтле в самолете забыли сердце, предназначенное для трансплантации
В Министерстве обороны назвали число жертв сирийского конфликта за последние месяцы
Судья из Техаса отменил Obamacare
ЦБ РФ ожидает сохранения антироссийских санкций до 2021 года
Обозреватель The Hill: США отказались от борьбы за Арктику
В Индии самолет прервал полет из-за угрозы взрыва
Странное поведение Жан-Клода Юнкера на саммите ЕС попало на видео
«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику Овечкина
США повысят пошлины на китайские товары 2 марта
Пентагон уже трое суток игнорирует предложение Шойгу обсудить ДРСМД
Константинопольский митрополит поддержал РПЦ в украинском вопросе
В сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы в Россию
США потратили на дело о мнимом «вмешательстве» России $25 миллионов
Экс-посол США на Украине заявил о желании Вашингтона лишить Россию сильных армии и флота
Погода в Москве на 15 декабря 2018 года: ожидается небольшой снег и до -6 градусов
Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по Договору о РСМД
Прокуратура США хочет допросить Бутину по другому уголовному делу
Помпео обсудил с главой МИД Словении Иран, КНДР и санкции против России
Российские Ту-160 вернулись из Венесуэлы домой
Хакеры Anonymous обнародовали новые документы о Integrity Initiative
Меркель: Протесты «желтых жилетов» – это часть демократии