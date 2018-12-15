2018-12-15T11:41:30+03:00
В мире

Во Франции мобилизовали почти 70 тысяч полицейских в преддверии новых протестов

В Париже правоохранители уже заняли позиции возле Триумфальной арки
Дарья ИВАШКИНА
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В Париже правоохранители уже заняли позиции возле Триумфальной аркиВ Париже правоохранители уже заняли позиции возле Триумфальной аркиФото: REUTERS
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В субботу, 15 декабря, Франция готовится к очередной акции протеста «желтых жилетов» - граждан, которые не довольны ростом цен на бензин, увеличением налогов и дороговизной жизни в целом. Так, по всей стране для охраны порядка были мобилизованы 69 тысяч полицейских.

Так, только в Париже дежурят восемь тысяч правоохранителей: в частности, стражи порядка уже заняли позиции возле Триумфальной арки. Кроме того, на улицы французской столице вновь вывели бронемашины полиции, на которых установлены специальные устройства для кругового распыления слезоточивого газа, сообщает телеканал BFM.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября. При этом манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

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Наш спецкор Дарья Асламова передает из Парижа, который бунтует против роста цен на бензин и требует вернуть налоги на состояния богатых французов (подробности)

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