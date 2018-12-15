На «объединительный собор» в Киеве прибыли только два архиерея УПЦ

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-15T13:05:19+03:00

Кроме того, на мероприятие приехал и президент Украины Петр Порошенко

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В субботу, 15 декабря, появилась информация о том, что на «объединительный собор» в Киеве прибыли только два архиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Речь идет о митрополите Переяслав-Хмельницком Александре (Драбинко) и митрополите Винницком Симеоне.

Кроме того, по данным украинским СМИ, на мероприятие также приехал и президент незалежной Петр Порошенко. Так, он зашел на территорию Софийского собора и направился в помещение, где будет проводиться собрание.

Между тем на площади перед собором проходит митинг «верующих». По сведениям местных журналистов, на самом деле в акции участвуют бюджетники, которые ранее прибыли в украинскую столицу из регионов по требованию администрации президента.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту субботу, 15 декабря, на Украине проходит так называемый объединительный собор, в котором, по задумке авторов, должны были участвовать представители Константинополя, Украинской православной церкви (УПЦ) и раскольники. Однако архиереи УПЦ отказались присутствовать на этом сборище.