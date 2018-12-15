2018-12-15T18:04:29+03:00
Спорт

Болельщик "Спартака" подаст иск к команде за побои со стороны игроков

Мирослав Голунов заявил, что это решение связано с намерением его любимой команды подать на него в суд
Александр ДЖУМАЕВ
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Сам Голунов позже заявил, что не хотел бить футболиста, а просто хотел попросить "снять его футболку и уйти из клуба".Сам Голунов позже заявил, что не хотел бить футболиста, а просто хотел попросить "снять его футболку и уйти из клуба".Фото: REUTERS
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Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов подаст встречный иск к своей любимой команде за побои, которые ему нанесли футболисты "красно-белых" Денис Глушаков и Фернандо. По словам Голунова, он принял решение подать иск на "Спартак", поскольку команда ранее заявляла о намерении предъявить к нему исковые требования на 20 тысяч евро.

"Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу €20 тысяч из-за моего появления на поле во время матча с "Рапидом", - приводит ТАСС слова Голунова. Пресс-служба "Спартака", в свою очередь, пока воздерживается от комментариев.

Голунов также заявил, что его адвокат обратится к следствию с целью возбудить уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". "Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу", - добавил он, отметив, что факт нанесения побоев уже был зафиксирован.

Инцидент с участием Голунова произошел 29 ноября в Москве в ходе игры группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Рапидом" и "Спартаком". На 70-й минуте он выбежал на поле, подбежал к капитану "Спартака" Денису Глушакову и спровоцировал стычку. Сам Голунов позже заявил, что не хотел бить футболиста, а просто хотел попросить "снять его футболку и уйти из клуба".

Стюарды матча смогли прекратить столкновение и передали Голунова полицейским, которые возбудили против него дело по факту административного правонарушения. 30 ноября Тушинский районный суд Москвы признал Голунова виновным и назначил ему 10 суток ареста.

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