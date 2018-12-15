2018-12-15T18:04:29+03:00
Спорт

Болельщик "Спартака" подаст иск к команде за побои со стороны игроков

Мирослав Голунов заявил, что это решение связано с намерением его любимой команды подать на него в суд
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Сам Голунов позже заявил, что не хотел бить футболиста, а просто хотел попросить "снять его футболку и уйти из клуба".Сам Голунов позже заявил, что не хотел бить футболиста, а просто хотел попросить "снять его футболку и уйти из клуба".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов подаст встречный иск к своей любимой команде за побои, которые ему нанесли футболисты "красно-белых" Денис Глушаков и Фернандо. По словам Голунова, он принял решение подать иск на "Спартак", поскольку команда ранее заявляла о намерении предъявить к нему исковые требования на 20 тысяч евро.

"Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу €20 тысяч из-за моего появления на поле во время матча с "Рапидом", - приводит ТАСС слова Голунова. Пресс-служба "Спартака", в свою очередь, пока воздерживается от комментариев.

Голунов также заявил, что его адвокат обратится к следствию с целью возбудить уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". "Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу", - добавил он, отметив, что факт нанесения побоев уже был зафиксирован.

Инцидент с участием Голунова произошел 29 ноября в Москве в ходе игры группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Рапидом" и "Спартаком". На 70-й минуте он выбежал на поле, подбежал к капитану "Спартака" Денису Глушакову и спровоцировал стычку. Сам Голунов позже заявил, что не хотел бить футболиста, а просто хотел попросить "снять его футболку и уйти из клуба".

Стюарды матча смогли прекратить столкновение и передали Голунова полицейским, которые возбудили против него дело по факту административного правонарушения. 30 ноября Тушинский районный суд Москвы признал Голунова виновным и назначил ему 10 суток ареста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Союз» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза