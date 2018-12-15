2018-12-15T18:25:17+03:00
Авто

Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Первое место в рейтинге заняли машины производства концерна Toyota
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments33
Эксперты американской компании CarMD опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей в миреЭксперты американской компании CarMD опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей в миреФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Эксперты американской компании CarMD опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей в мире. Первое место в топе заняли машины марки Toyota.

Эксперты исследовали 5,6 миллиона авто, выпущенных за последние 22 года, и проанализировали количество поломок двигателей по автомобилям каждой марки. По результатам исследования моторы производства компании Toyota являются самыми надежными из участников исследования.

На втором месте в списке оказались автомобили марки Acura, а на третьем - машины производства Hyundai. В первую пятерку также вошли автомобили Honda и Mitsubishi. Отдельного упоминания от специалистов CarMD удостоились машины марок Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.

Эксперты CarMD также оценили ремонтопригодность автомобилей различных марок. Первое место в этом рейтинге заняли автомобили Mazda.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза