2018-12-15T18:25:17+03:00
Авто

Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Первое место в рейтинге заняли машины производства концерна Toyota
Александр ДЖУМАЕВ
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Эксперты американской компании CarMD опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей в миреЭксперты американской компании CarMD опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей в миреФото: Влад КОМЯКОВ
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Эксперты американской компании CarMD опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей в мире. Первое место в топе заняли машины марки Toyota.

Эксперты исследовали 5,6 миллиона авто, выпущенных за последние 22 года, и проанализировали количество поломок двигателей по автомобилям каждой марки. По результатам исследования моторы производства компании Toyota являются самыми надежными из участников исследования.

На втором месте в списке оказались автомобили марки Acura, а на третьем - машины производства Hyundai. В первую пятерку также вошли автомобили Honda и Mitsubishi. Отдельного упоминания от специалистов CarMD удостоились машины марок Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.

Эксперты CarMD также оценили ремонтопригодность автомобилей различных марок. Первое место в этом рейтинге заняли автомобили Mazda.

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