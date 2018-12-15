2018-12-15T20:50:04+03:00
Политика

Путин назвал неприемлемым размещение Cirque du Soleil в Сколково

Таким образом президент России поддержал позицию Эдгара Запашного по данному вопросу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments108
Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку ПутинаНедовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку ПутинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин посчитал нецелесообразной идею размещения Cirque du Soleil на территории нашей страны на постоянной основе. Таким образом он поддержал позицию Эдгара Запашного, которому также не понравился тот факт, что в 2019 году в Сколково появится стационарная площадка канадского цирка.

"Это - по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю. <...> Я считаю, что это неприемлемо, я считаю, что это неправильно", - заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что не имеет ничего против временных гастролей канадских артистов, которые уже более десяти лет выступают в России. Постоянное же их базирование в Москве негативно скажется не только на отечественном цирке, но и на спорте.

"Посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе, это совсем другая история", - добавил Путин и поручил министру культуры Владимиру Мединскому поподробнее разобраться с данным вопросом.

Ранее сайт kp.ru публиковал самые важные аспекты выступления президента в рамках Совета по культуре, который прошел в Санкт-Петербурге.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза