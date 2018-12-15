2018-12-15T20:50:04+03:00
Политика

Путин назвал неприемлемым размещение Cirque du Soleil в Сколково

Таким образом президент России поддержал позицию Эдгара Запашного по данному вопросу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку ПутинаНедовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку ПутинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин посчитал нецелесообразной идею размещения Cirque du Soleil на территории нашей страны на постоянной основе. Таким образом он поддержал позицию Эдгара Запашного, которому также не понравился тот факт, что в 2019 году в Сколково появится стационарная площадка канадского цирка.

"Это - по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю. <...> Я считаю, что это неприемлемо, я считаю, что это неправильно", - заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что не имеет ничего против временных гастролей канадских артистов, которые уже более десяти лет выступают в России. Постоянное же их базирование в Москве негативно скажется не только на отечественном цирке, но и на спорте.

"Посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе, это совсем другая история", - добавил Путин и поручил министру культуры Владимиру Мединскому поподробнее разобраться с данным вопросом.

Ранее сайт kp.ru публиковал самые важные аспекты выступления президента в рамках Совета по культуре, который прошел в Санкт-Петербурге.

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