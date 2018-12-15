Американские СМИ предрекли поражение флота США в войне с Россией

15 Дек. 21:33 2018-12-15T21:56:03+03:00

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Военно-морские силы Соединенных Штатов не смогут победить в возможной войне против России или Китая, если крылья палубной авиации так и не будут модернизированы, а авианосные группы не подвергнут трансформации. Об этом говорится в журнале The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

В организации отметили, что после распада Советского Союза американский флот стал сокращать свои боевые возможности. Так, например, с вооружения были сняты истребитель Grumman F-14 Tomcat и противолодочный самолет Lockheed S-3 Viking.

Им на замену пришли бомбардировщики Hornet и Super Hornet, что негативно сказалось на дальности полета. При имеющихся параметрах победить в сражении с российским или китайским флотом просто невозможно, считают в CSBA, поскольку самолет с девятитонной полезной нагрузкой может пролететь всего около 1,3 тысячи миль. При этом РФ и КНР продолжают разрабатывать противокорабельные ракеты большой дальности.

Авторы материала в журнале The National Interest уверены, что американским авианосным группам не хватает "радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации", а потому они не могут быть противопоставлены великим державам.