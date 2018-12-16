2018-12-16T06:18:02+03:00
Политика

США предложили Болгарии закупить американского оружия для модернизации ВС

С такой инициативой выступил заместитель госсекретаря на встрече с главой болгарского МИД
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый заместитель госсекретаря США Джон СалливанПервый заместитель госсекретаря США Джон СалливанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прилетевший в Болгарию с двухдневным визитом первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан предложил болгарскому руководству закупить у Вашингтона американские вооружения для модернизации Вооруженных сил страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента по итогам встречи Салливана с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Отмечается, что американские системы вооружений функционально совместимы с другими странами НАТО, а «Болгария стремится модернизировать свои вооруженные силы».

Кроме того, заокеанский гость в беседе с главой болгарского МИД «подчеркнул важность дальнейшего развития коммерческих связей между США и Болгарией, содействия стабильности и экономическому развитию на Западных Балканах и развития более тесного сотрудничества в рамках НАТО».

Джон Салливан в Софии также встретился с президентом Руменом Радевым и премьер-министром Бойко Борисовым, с обоими он обсуждал вопросы «энергетической безопасности», передает ТАСС.

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