США предложили Болгарии закупить американского оружия для модернизации ВС
Прилетевший в Болгарию с двухдневным визитом первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан предложил болгарскому руководству закупить у Вашингтона американские вооружения для модернизации Вооруженных сил страны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента по итогам встречи Салливана с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Отмечается, что американские системы вооружений функционально совместимы с другими странами НАТО, а «Болгария стремится модернизировать свои вооруженные силы».
Кроме того, заокеанский гость в беседе с главой болгарского МИД «подчеркнул важность дальнейшего развития коммерческих связей между США и Болгарией, содействия стабильности и экономическому развитию на Западных Балканах и развития более тесного сотрудничества в рамках НАТО».
Джон Салливан в Софии также встретился с президентом Руменом Радевым и премьер-министром Бойко Борисовым, с обоими он обсуждал вопросы «энергетической безопасности», передает ТАСС.