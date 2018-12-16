2018-12-16T11:45:18+03:00
В мире

Жительница Канады случайно отправила своего кота по почте

Животное по кличке Балу проехало полстраны, прежде чем ему удалось выбраться из посылки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кот по кличке БалуКот по кличке БалуФото: скриншот с видео
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Жительница Канады Джекки Лэйк случайно отправила своего кота по почте из Новой Шотландии в Монреаль. В результате питомцу по кличке Балу пришлось проехать почти половину страны прежде чем, сотрудники курьерской службы обратили внимание на подозрительную посылку.

Все началось еще в прошлую пятницу, 7 декабря, когда Джекки решила отправить по почте четыре коробки. В какой-то момент она отвлеклась и не заметила, как в одну из посылок залез её кот. Ничего не подозревая, женщина передала коробки курьеру, а уже потом поняла, что питомец куда-то пропал.

Члены семьи Лэйк провели целые выходные в патрулировании окрестностей, близлежащих лесов и расклейке объявлений, однако попытки найти Балу не увенчались успехом. Лишь в понедельник женщине позвонили из курьерской службы и спросили, не отправляла ли она по почте кота.

"Мой первый вопрос: жив ли он? Неужели, я убила своего кота?", - призналась Джеки Лэйк телеканалу CTV.

К счастью, ее опасения оказались напрасны - кот чувствовал себя хорошо, а обнаружить его удалось водителю грузовика, который занимался доставкой отправлений. Питомцу каким-то образом удалось выбраться из коробки, поэтому когда двери автомобиля распахнулись, он уже ждал "гостей".

Доставить путешественника обратно домой решили сотрудники волонтерской организации Freedom Drivers. Вероятнее всего. к настоящему моменту Балу уже воссоединился со своей семьей.

В прошлом году сайт kp.ru писал о том, что уфимский кот прошел около 60 км, чтобы вернуться домой. Путь занял у животного больше месяца.

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