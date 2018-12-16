2018-12-16T13:37:28+03:00
Спорт

Союз биатлонистов России отстранил Бабикова от выступлений на Кубке мира

В это воскресенье, 16 декабря, спортсмен должен был участвовать в эстафетной гонке в Хохфильцене
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский спортсмен Антон БабиковРоссийский спортсмен Антон БабиковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Союз биатлонистов России временно отстранил чемпиона мира Антона Бабикова от выступлений на этапах Кубка мира, который стартовал 2 декабря в словенской Поклюке. Об этом сообщил президент объединения Владимир Драчев.

Он не стал называть точные сроки отстранения, однако подчеркнул, что в этом году Бабиков точно не сможет принять участие в соревнованиях. Причины такого решения не раскрываются, однако ранее Драчев заявил, будто российский биатлонист отказался выступать в эстафетной гонке в Хохфильцене в это воскресенье, 16 декабря. Сам спортсмен такое обвинение опроверг.

"Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше", - цитирует ТАСС президента СБР.

Стоит отметить, что сейчас Бабиков лидирует в общем зачете Кубка IBU. Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках этих же соревнований победу в спринтерской гонке второго этапа одержала наша спортсменка Анастасия Морозова.

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