2018-12-16T18:59:41+03:00
В мире

В японском Саппоро более 40 человек пострадали при взрыве в пабе

Здание заведения практически полностью выгорело и обрушилось [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В японском Саппоро более 40 человек пострадали при взрыве в пабеВ японском Саппоро более 40 человек пострадали при взрыве в пабеФото: кадр с видео
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В воскресенье, 16 декабря, взрыв прогремел в пабе-изакая «Морская сакура, находящемся в японском Саппоро. По последним данным, в результате ЧП более 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Причем всех их пришлось срочно везти в больницу.

Взрыв в ресторане в Японии.

Кроме того, из-за взрыва в заведении начался пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако сам паб спасти не удалось. Здание заведения практически полностью выгорело и обрушилось, передает агентство Kyodo.

В Японии в ресторане раздался взрыв.

Стоит отметить, что о причинах взрыва пока ничего не сообщается.

Кстати, напомним о взрыве, который не так давно прогремел в Одессе. У входа в бар, находящегося в центре этого украинского города, взорвалась граната. Тогда, как писал сайт kp.ru, пострадал один человек, которого также пришлось госпитализировать.

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