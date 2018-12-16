16 Дек. 17:18 2018-12-16T18:59:41+03:00

В японском Саппоро более 40 человек пострадали при взрыве в пабе Фото: кадр с видео

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В воскресенье, 16 декабря, взрыв прогремел в пабе-изакая «Морская сакура, находящемся в японском Саппоро. По последним данным, в результате ЧП более 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Причем всех их пришлось срочно везти в больницу.

Взрыв в ресторане в Японии.

Кроме того, из-за взрыва в заведении начался пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако сам паб спасти не удалось. Здание заведения практически полностью выгорело и обрушилось, передает агентство Kyodo.

В Японии в ресторане раздался взрыв.

Стоит отметить, что о причинах взрыва пока ничего не сообщается.

Кстати, напомним о взрыве, который не так давно прогремел в Одессе. У входа в бар, находящегося в центре этого украинского города, взорвалась граната. Тогда, как писал сайт kp.ru, пострадал один человек, которого также пришлось госпитализировать.