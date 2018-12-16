Москвичей предупредили о предновогодних пробках

16 Дек. 18:34 2018-12-16T18:37:18+03:00

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили москвичей о предновогодних пробках. По прогнозам специалистов, заторы на дорогах из-за подготовки к новогодним праздникам начнутся уже в ближайший понедельник, 17 декабря.

Как ожидается, число автомобилей в столице вырастет на 3-5% относительно среднемесячных значений и превысит отметку в 3,7 миллиона машин в сутки, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что ранее в ЦОДД заявляли о том, что пик загруженности московских дорог придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдет на спад.

Между тем автомобильные заторы в Москве далеко не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 13 декабря этого года столица встала в многокилометровых пробках из-за снегопада. Скорость движения автомобилей по Садовому кольцу тогда не превышала 10 километров в час.