2018-12-16T21:37:20+03:00
В мире

В США готовятся к приостановке работы правительства

Президент США готов пойти на такой шаг ради стены на границе с Мексикой
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд Трамп готов «закрыть» правительство ради стены на границе с МексикойПрезидент США Дональд Трамп готов «закрыть» правительство ради стены на границе с МексикойФото: REUTERS
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В воскресенье, 16 декабря, появилась информация о том, что Белый дом и все американские ведомства начали готовиться к возможной приостановке работы. По словам советника президента США Стивена Миллера, американский лидер Дональд Трамп действительно готов «закрыть» правительство ради стены на границе с Мексикой.

Дело в том, что в настоящее время между Трампом и Демократической партией США идет противостояние: глава государства требует от Конгресса США пять миллиардов долларов на сооружение стены, а демократы отказываются предоставить такую сумму и согласны лишь на 1,3 миллиарда. Между тем, как отметил Миллер, для нынешней американской администрации это «весьма принципиальная задача».

«Мы сделаем все необходимое, чтобы построить стену на границе (с Мексикой) и остановить продолжающийся кризис нелегальной иммиграции», - сказал советник главы Белого дома в интервью телеканалу CBS.

Стоит отметить, что работа главных ведомств страны может быть заблокирована уже 22 декабря. Такая дата связана с крайним сроком утверждения бюджета на 2019-й финансовый год: если этот документ не будет утвержден до 21 декабря, то работа около четверти госучреждений будет приостановлена из-за отсутствия средств.

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