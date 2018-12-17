2018-12-17T00:19:10+03:00
Политика

Порошенко планирует увольнять госчиновников с родственниками в России

Глава Украины поручил СБУ проверить родню всех госслужащих
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко.Президент Украины Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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На Украине госчиновников накажут, за родственников, проживающих на территории России. Об этом заявил президент Незалежной Петр Порошенко.

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму", — сказал он во время пресс-конференции.

Глава государства сообщил, что поручил Службе безопасности Украины проверить родню всех государственных служащих в республике, чтобы выяснить, если среди них граждане РФ. Причем, Порошенко потребовал от главы СБУ Василия Грицака в первую очередь провести расследование в отношении. "Нарушителям" президент республики пригрозил последствиями вплоть до увольнения, передает сайт телеканала "112 Украина".

"Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет", — подчеркнул он.

Ранее контрразведка подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. В связи с этим следствие ходатайствовало в суде о доступе к информации о разговорах Семочко и его родственников по мобильному телефону.

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