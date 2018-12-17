2018-12-17T06:26:58+03:00
Политика

США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить помощи у России

Американцы побоялись, что их единственный старенький тяжелый ледокол может сломаться во время маневров
Юлия ДИВЕЕВА
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Тяжелый ледокол Береговой охраны США Polar StarТяжелый ледокол Береговой охраны США Polar StarФото: REUTERS
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Береговая охрана США передумала проводить учения в Арктике, поскольку опасалась, что придется обращаться за помощью к России, если единственный американский тяжелый ледокол выйдет из строя.

Как пишет Business Insider, у США всего два ледокола, и только “Полярная звезда” может работать в Арктике и Антарктике. Причем, судну уже более 40 лет. По словам бывшего коменданта Береговой охраны США Пола Цукунфта, он предупредил Совет национальной безопасности, что не стоит отправлять корабль через Северный морской путь.

Он отметил, что для поддержания ледокола в рабочем состоянии на детали разобрали другое такое же судно потому что многие из этих деталей больше не производятся. Когда техники не могут взять детали от “Полярного моря”, они заказывают запасные части на eBay.

Цукунфт подчеркнул, что для того, чтобы обезопасить экипаж ему придется предупредить Россию о проведении учений, чтобы иметь возможность попросить помощи в экстренной ситуации.

“Но сейчас не время для этого”, - отметил он.

Издание отмечает, что у России есть десятки ледоколов, в то время как береговая охрана США в течение нескольких лет пытается начать строительство новых таких кораблей. СНБ запросило 750 миллионов долларов в 2019 году на проектирование и строительство нового тяжелого полярного ледокола. Но деньги не были выделены.

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