2018-12-17T06:46:53+03:00
Политика

Мэй заявила о недопустимости повторного референдума по Brexit

Премьер уверена, что новый плебисцит только усилит раскол в стране
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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О недопустимости проведения повторного референдума по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза говорится в речи премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. В понедельник она выступит в Палате общин британского парламента.

В своем заявлении премьер намерена настаивать на том, что еще один плебисцит нанесет непоправимый ущерб политике британского правительства, и поставит под сомнение способность консерваторов "реализовывать демократию".

"Давайте не будем нарушать обещание, данное британскому народу", - призывает Мэй.

Глава правительства также уверена, что новый референдум только усилит разлад в стране, в то время как “необходимо работать над ее объединением”, передает ТАСС.

Мэй приняла решение выступить с заявлением после того, как в П британской прессе появилась информация, что в правительстве Соединенного Королевства рассматривают возможность проведения очередного референдума по Brexit.

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