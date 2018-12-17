В Киеве признали нежелание Евросюза пускать Украину на свой рынок

17 Дек. 07:52 2018-12-17T07:52:34+03:00

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Европейский Союз всё ещё не считает Украину готовой к интеграции с европейским рынком, отодвигая заключение необходимых соглашений снова и снова. Об этом заявил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

"Единственное исключение в нынешней повестке дня — энергетика — лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации", - написал он в своей статье для издания "Зеркало недели".

Так Качка отмечает, что Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) до сих пор не то что не заключено, а даже не обсуждалось, несмотря на то, что Украина за последние годы несколько раз отчитывалась о соответствии своего законодательства законам ЕС в сфере технического регулирования.

“Наше законодательство действительно уже почти дословно повторяет законодательство ЕС, технические регламенты уже лет пятнадцать копируем с еэсовских. То есть все предпосылки для заключения соглашения есть. Но с самим заключением творятся какие-то чудеса. Все обещания о "вот-вот" оказались отговорками”, - сетует советник главы МИД.

Он отмечает, что Киев и Брюссель не так давно договорились провести в начале 2019 года заседание рабочей группы, “которая изучила бы возможности для начала оценки инфраструктуры качества в Украине со стороны ЕС".

"То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность", - подчеркнул Качка.

Замминистра винит в этих неудачах евроинтеграционный блок правительства Порошенко, который "не опускается до таких технических вопросов".