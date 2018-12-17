Оскароносного актера Джеффри Раша обвинили в неподобающем поведении

17 Дек. 08:00 2018-12-17T08:00:36+03:00

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Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила своего коллегу Джеффри Раша в непристойном поведении.

По ее словам, в 2010 году во время работы над постановкой «Записки сумасшедшего» лауреат таких престижных премий, как «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Тони», вел себя «неподобающим образом». Как утверждает артистка, Раш танцевал перед ней обнаженным в гримерке, подглядывал за ней в душе и отправлял ей «пошлые сообщения», пишет The New York Times.

Между тем сам оскароносный актер отрицает, что вел себя таким образом, утверждая, что слова Стоун «были полностью вырваны из контекста».

Кстати, отметим, это уже не первые подобные обвинения в адрес Джеффри Раша. Как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года обвинения против актера, которые тот, кстати, также категорически отвергает, выдвинули представители Сиднейской театральной компании: они заявили о «недостойном поведении» Раша во время постановки «Короля Лира» в 2015 году.