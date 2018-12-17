2018-12-17T08:26:15+03:00
В мире

Мощный взрыв прогремел у здания греческого телеканала

Причем незадолго до ЧП поступил телефонный звонок с предупреждением
Дарья ИВАШКИНА
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В настоящее время на месте ЧП работают правоохранителиВ настоящее время на месте ЧП работают правоохранителиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на понедельник, 17 декабря, мощный взрыв прогремел у здания частного греческого телеканала Skai, расположенного в пригороде Афин.

Причем незадолго до ЧП в штаб-квартиру канала поступил телефонный звонок с предупреждением о готовящейся акции. Это позволило вовремя эвакуировать персонал и тем самым избежать жертв.

По данным Associated Press, в результате инцидента никто даже не пострадал. Однако самому зданию, в котором находится офис канала, был причинен значительный ущерб.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители: они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Кстати, стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Греции. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре 2015 года взрыв прогремел в самом центре Афин, в нескольких сотнях метров от здания парламента. Тогда за сорок минут до ЧП неизвестные также позвонили и предупредили о том, что готовится теракт.

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