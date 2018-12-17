2018-12-17T11:24:49+03:00
Наука

Археолог восстановил древний храм с помощью 3D-реконструкции

Специалист смог создать цифровую копию исторического здания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые восстановили древний храм в ТиуанакоУченые восстановили древний храм в ТиуанакоФото: Александр ГЛУЗ
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Археолог из США с помощью 3D-реконструкции смог воссоздать внешний вид одного из древних зданий в городе Тиуанако. Некогда это строение входило в состав крупного недостроенного комплекса.

Ученому далось установить, что ранее сооружение использовалось как ритуальное пространство. Для того, чтобы воссоздать цифровую копию здания специалистам пришлось использовать, как оставшиеся руины, как и исторические данные об этой местности. В результате, археологу удалось создать виртуальный образ исследуемого здания.

Отмечается, что возраст храма составляет около 1,5 тысяч лет. Ученые изучают его уже около 150 лет, однако до недавнего времени у них не было четкого представления о предназначении здания из-за большого радиуса, на котором были разбросаны его фрагменты.

Благодаря применению 3D-технологий специалистам удалось восстановить недостающие детали и полностью восстановить храм, пишет сайт телеканала «Звезда».

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