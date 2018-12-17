Россельхознадзор запретил поставки кормов для животных из Китая
Россельхознадзор принял решение запретить поставки из Китая всех видов кормов и кормов. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой ведомства.
В заявлении говорится, что данное решение было принято с целью "недопущения заноса вируса АЧС [африканской чумы свиней] с территории Китая". Под запрет не попали виды кормов, прошедшие перед поставкой на территорию РФ специальную обработку, гарантирующую отсутствие подобного вируса в корме.
Кроме того, ведомство обязало свои территориальные подразделения ужесточить контроль за животными, прибывающими из китая, а также обеспечить полный ветеринарный досмотр грузов с продовольствием, прибывающим из Китая, и уничтожение потенциально опасной продукции.
В августе этого года Россельхознадзор уже приостанавливал по этой причине поставки свинины с четырех китайских предприятий, экспортировавших мясо в Россию.