Россельхознадзор запретил поставки кормов для животных из Китая

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-17T13:18:19+03:00

В заявлении Россельхознадзора говорится, что данное решение было принято с целью "недопущения заноса вируса АЧС [африканской чумы свиней] с территории Китая" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В большинстве кормов и кормовых добавках из Китая был обнаружен вирус африканской чумы свиней

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Россельхознадзор принял решение запретить поставки из Китая всех видов кормов и кормов. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой ведомства.

В заявлении говорится, что данное решение было принято с целью "недопущения заноса вируса АЧС [африканской чумы свиней] с территории Китая". Под запрет не попали виды кормов, прошедшие перед поставкой на территорию РФ специальную обработку, гарантирующую отсутствие подобного вируса в корме.

Кроме того, ведомство обязало свои территориальные подразделения ужесточить контроль за животными, прибывающими из китая, а также обеспечить полный ветеринарный досмотр грузов с продовольствием, прибывающим из Китая, и уничтожение потенциально опасной продукции.

В августе этого года Россельхознадзор уже приостанавливал по этой причине поставки свинины с четырех китайских предприятий, экспортировавших мясо в Россию.