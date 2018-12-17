2018-12-17T13:18:19+03:00
Общество

Россельхознадзор запретил поставки кормов для животных из Китая

В большинстве кормов и кормовых добавках из Китая был обнаружен вирус африканской чумы свиней
Александр ДЖУМАЕВ
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В заявлении Россельхознадзора говорится, что данное решение было принято с целью "недопущения заноса вируса АЧС [африканской чумы свиней] с территории Китая"В заявлении Россельхознадзора говорится, что данное решение было принято с целью "недопущения заноса вируса АЧС [африканской чумы свиней] с территории Китая"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Россельхознадзор принял решение запретить поставки из Китая всех видов кормов и кормов. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой ведомства.

В заявлении говорится, что данное решение было принято с целью "недопущения заноса вируса АЧС [африканской чумы свиней] с территории Китая". Под запрет не попали виды кормов, прошедшие перед поставкой на территорию РФ специальную обработку, гарантирующую отсутствие подобного вируса в корме.

Кроме того, ведомство обязало свои территориальные подразделения ужесточить контроль за животными, прибывающими из китая, а также обеспечить полный ветеринарный досмотр грузов с продовольствием, прибывающим из Китая, и уничтожение потенциально опасной продукции.

В августе этого года Россельхознадзор уже приостанавливал по этой причине поставки свинины с четырех китайских предприятий, экспортировавших мясо в Россию.

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