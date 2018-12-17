Лавров о действиях США в Грузии: американцы никуда не сунутся со своим батальоном

17 Дек. 13:11 2018-12-17T13:26:37+03:00

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Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», прокомментировал действия США в Грузии. По его словам, самая серьезная проблема - это американские биолаборатории, находящиеся на территории республики. Комментируя же ситуацию с девятью мотопехотными батальонами, которые «готовятся против России», министр выразил уверенность, что они нашей стране никак не угрожают.

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- Самое серьезное здесь - это биолаборатории. Я убежден, что они (США) никуда не сунутся со своим батальоном. Они понимают, что у нас есть союзнические отношения с Абхазией, с Южной Осетией, и мы не позволим нападать на наших союзников. По биолаборатории: не только в Грузии, но и в Армении есть биолаборатории, и в Казахстане, и в Узбекистане, - сказал Лавров во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Напомним, в этот понедельник, 17 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире отвечал на вопросы читателей и корреспондентов «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой и Андрея Баранова. В частности, он рассказал о российско-американских отношения, мирном договоре с Японией, хамстве Киева и о ситуации на Украине в целом.

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