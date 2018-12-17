2018-12-17T13:47:08+03:00
В мире

Парубий примет участие в получении томоса об автокефалии новой украинской церкви в Стамбуле

Политик пригласил патриарха Варфоломея выступить в парламенте
Сакина НУРИЕВА
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Украинский депутат Андрей ПарубийУкраинский депутат Андрей ПарубийФото: REUTERS
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий примет участие в получении томоса об автокефалии новой украинской церкви в Стамбуле. Сообщил телеканал "112 Украина".

«По приглашению вселенского патриарха я тоже приму участие в этом историческом событии… Приглашаю патриарха Варфоломея выступить на заседании Верховной рады Украины», - заявил Парубий.

Напомним, в октябре президент Украины Петр Порошенко объявил о создании так называемой Украинской поместной православной автокефальной церкви. Прередстоятелем новой структуры стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Русская православная церковь не поддержала решение УПЦ. Так, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прямо заявил, что "на Украине против церкви восстали силы зла".

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