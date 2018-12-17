2018-12-17T13:57:27+03:00
Происшествия

По факту гибели трех рабочих в подмосковном Дзержинском возбуждено уголовное дело

Три человека погибли, четверо госпитализированы [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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На месте ЧП до сих пор работают сотрудники МЧС, которые разбирают завалыНа месте ЧП до сих пор работают сотрудники МЧС, которые разбирают завалыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным обрушение одноэтажного ангара в подмосковном городе Дзержинский стало причиной смерти трех человек. Еще четверо с различными травмами находятся в больницах города. Это сотрудники фирмы по производству холодильного и вентиляционного оборудования. В разгар рабочего дня в помещении одного из цехов обрушились бетонные перекрытия. Жуткие кадры попали на видео.

Момент обрушения крыши в Дзержинске.

На месте ЧП до сих пор работают сотрудники МЧС, которые разбирают завалы. Тем временем причины случившегося выясняют следователи.

- По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. - Предварительно установлено, что в здании проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение.

Напомним, площадь обрушения составляет 170 квадратных метров.

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