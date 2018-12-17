В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

17 Дек. 15:04 2018-12-17T15:11:00+03:00

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе мероприятия определятся также пары 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Изменить размер текста: A A

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. По состоянию на 15:00 17 декабря, все пары 1/8 финала турнира были определены.

Мадридский "Реал", который выиграл три последних розыгрыша турнира, сыграет с нидерландским "Аяксом". Финалист прошлого сезона "Ливерпуль" впервые в рамках Лиги чемпионов сыграет с "Баварией" из Мюнхена.

Оставшиеся пары выглядят следующим образом:

"Шальке" - "Манчестер Сити";

"Атлетико" - "Ювентус";

"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ;

«Тоттенхэм» – «Боруссия»;

«Лион» – «Барселона»;

«Рома» – «Порту».

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12-13 и 19-20 февраля 2019 года, а ответые игры пройдут 5-6 и 12-13 марта. Финал турнира состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Стоит отметить, что мероприятие в настоящий момент продолжается. Его итогом станет жеребьевка первого этапа Лиги Европы УЕФА: таким образом, "Зенит" и "Краснодар" сегодня узнают своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.