В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. По состоянию на 15:00 17 декабря, все пары 1/8 финала турнира были определены.
Мадридский "Реал", который выиграл три последних розыгрыша турнира, сыграет с нидерландским "Аяксом". Финалист прошлого сезона "Ливерпуль" впервые в рамках Лиги чемпионов сыграет с "Баварией" из Мюнхена.
Оставшиеся пары выглядят следующим образом:
"Шальке" - "Манчестер Сити";
"Атлетико" - "Ювентус";
"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ;
«Тоттенхэм» – «Боруссия»;
«Лион» – «Барселона»;
«Рома» – «Порту».
Первые матчи 1/8 финала состоятся 12-13 и 19-20 февраля 2019 года, а ответые игры пройдут 5-6 и 12-13 марта. Финал турнира состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
Стоит отметить, что мероприятие в настоящий момент продолжается. Его итогом станет жеребьевка первого этапа Лиги Европы УЕФА: таким образом, "Зенит" и "Краснодар" сегодня узнают своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.