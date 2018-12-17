2018-12-17T15:20:30+03:00
Политика

Владимир Путин начал подготовку к большой пресс-конференции

Президент России изучает справочные материалы перед встречей с представителями СМИ
Алена Басавина
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Путин начал подготовку к пресс-конференцииПутин начал подготовку к пресс-конференцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин начал подготовку к Большой пресс-конференции, которая пройдет 20 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он сейчас много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, которая пройдет в четверг. Это традиционная работа и с ведомствами, и со справочными материалами», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным пройдет 20 декабря в Центре международной торговли. Она станет 14-й по счету. В этом году на мероприятие аккредитовали рекордное количество журналистов - 1702 человека.

В 2017 году глава государства разговаривал с журналистами 3 часа 50 минут. Он успел ответить на 54 вопроса от российских и зарубежных представителей СМИ.

Ранее Кремль призвал представителей СМИ не приносить большие плакаты, поскольку они мешают работе фотографов и операторов. Тележурналистов попросили отказаться от использования радиомикрофонов, которые могут создать помехи другой аппаратуре.

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