2018-12-17T15:35:54+03:00
Экономика

Совет директоров компании Nissan не смог выбрать нового председателя на смену Карлосу Гону

Вместо назначения нового председателя было принято решение создать комитет по корпоративному управлению
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Бывший президент совета директоров Nissan Карлос ГонБывший президент совета директоров Nissan Карлос ГонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Совет директоров компании Nissan не смог избрать нового председателя вместо арестованного в середине ноября этого года Карлоса Гона, который был уволен компанией вскоре после ареста.

Как сообщает агентство Bloomberg, в ходе совещания совета директоров Nissan было принято решение о создании специального комитета, который займется вопросами корпоративного управления. Также был создан комитет, задачей которого является поиск нового председателя совета директоров. При этом в Nissan не уточняют сроки поисков.

В настоящий момент практически все руководящие полномочия сосредоточены в руках генерального директора Nissan Хирото Саикавы.

Карлос Гон был арестован 19 ноября этого года. Его обвиняют в занижении собственных доходов с целью уклонения от уплаты налогов. По данным обвинения, бывший глава совета директоров Nissan скрыл от налоговой инспекции 44 миллиона долларов США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза