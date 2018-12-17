2018-12-17T15:35:54+03:00
Экономика

Совет директоров компании Nissan не смог выбрать нового председателя на смену Карлосу Гону

Вместо назначения нового председателя было принято решение создать комитет по корпоративному управлению
Александр ДЖУМАЕВ
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Бывший президент совета директоров Nissan Карлос ГонБывший президент совета директоров Nissan Карлос ГонФото: REUTERS
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Совет директоров компании Nissan не смог избрать нового председателя вместо арестованного в середине ноября этого года Карлоса Гона, который был уволен компанией вскоре после ареста.

Как сообщает агентство Bloomberg, в ходе совещания совета директоров Nissan было принято решение о создании специального комитета, который займется вопросами корпоративного управления. Также был создан комитет, задачей которого является поиск нового председателя совета директоров. При этом в Nissan не уточняют сроки поисков.

В настоящий момент практически все руководящие полномочия сосредоточены в руках генерального директора Nissan Хирото Саикавы.

Карлос Гон был арестован 19 ноября этого года. Его обвиняют в занижении собственных доходов с целью уклонения от уплаты налогов. По данным обвинения, бывший глава совета директоров Nissan скрыл от налоговой инспекции 44 миллиона долларов США.

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