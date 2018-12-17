2018-12-17T16:31:02+03:00
Общество

Три ребенка пострадали при ДТП в Ногинске

Легковой автомобиль сбил детей, перебегавших дорогу в неположенном месте
Алена Басавина
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Дети госпитализированы с места аварииДети госпитализированы с места аварииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В подмосковном Ногинске легковой автомобиль сбил трех детей, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. Об этом сообщает ГИБДД России.

По данным издания РИА Новости, инцидент произошел в 14:05 на улице Ильича в Ногинске. Водитель Nissan Tiida сбил несовершеннолетних на проезжей части.

«Водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida, совершила наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспорта», - указал представитель Госавтоинспекции.

Известно, что в результате происшествия несовершеннолетние получили травмы. С места аварии их госпитализировали.

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