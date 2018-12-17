Соотечественникам, решившим переехать в РФ, выплатят по миллиону рублей

17 Дек. 17:13 2018-12-17T17:13:38+03:00

На компенсации могут рассчитывать люди, которые переезжают из бывших республик СССР

Изменить размер текста: A A

Соотечественникам, решившим вернуться в Россию, будут выплачивать подъемные. Сумма компенсации составит до одного миллиона рублей, а рассчитывать на выплаты смогут все граждане бывшего СССР.

В МВД сейчас прорабатывается данный вопрос, отдел миграции приводит свою статистику: 70 процентов людей, которые хотят вернуться – это взрослые, трудоспособные граждане, которые знают русский язык и твердо намерены остаться навсегда.

К жителям Донбасса особое отношение, переселенцев оттуда сегодня много, отмечает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. Чтобы упростить процедуру были внесены поправки в федеральный закон «О гражданстве РФ».

Всем переселенцам обещают помочь не только с финансами, но и с работой. Пока будет вестись процедура выдачи гражданства, специалисты подыщут работу и место для проживания в конкретном субъекте РФ.

Кстати, участие в программе по переселению соотечественников будет засчитываться в общем рейтинге губернаторов, так что региональные власти теперь более заинтересованы в приеме переселенцев, пишет газета «Известия».