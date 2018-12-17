2018-12-17T17:13:38+03:00
Общество

Соотечественникам, решившим переехать в РФ, выплатят по миллиону рублей

На компенсации могут рассчитывать люди, которые переезжают из бывших республик СССР
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments94
Соотечественникам, решившим вернуться в Россию, будут выплачивать подъемныеСоотечественникам, решившим вернуться в Россию, будут выплачивать подъемныеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Соотечественникам, решившим вернуться в Россию, будут выплачивать подъемные. Сумма компенсации составит до одного миллиона рублей, а рассчитывать на выплаты смогут все граждане бывшего СССР.

В МВД сейчас прорабатывается данный вопрос, отдел миграции приводит свою статистику: 70 процентов людей, которые хотят вернуться – это взрослые, трудоспособные граждане, которые знают русский язык и твердо намерены остаться навсегда.

К жителям Донбасса особое отношение, переселенцев оттуда сегодня много, отмечает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. Чтобы упростить процедуру были внесены поправки в федеральный закон «О гражданстве РФ».

Всем переселенцам обещают помочь не только с финансами, но и с работой. Пока будет вестись процедура выдачи гражданства, специалисты подыщут работу и место для проживания в конкретном субъекте РФ.

Кстати, участие в программе по переселению соотечественников будет засчитываться в общем рейтинге губернаторов, так что региональные власти теперь более заинтересованы в приеме переселенцев, пишет газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза