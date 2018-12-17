Тимошенко обвинила Порошенко в организации «эпохальной авантюры»

17 Дек. 20:53 2018-12-17T20:53:35+03:00

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Газотранспортная система Украины может быть продана «за бесценок» через теневые схемы власти. Об этом заявила бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Сегодня происходят эпохальные авантюры. За последние месяцы своего президентства, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, Петр Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС», - указала политик.

Тимошенко считает, что половину ГТС планируется отдать «за бесценок неизвестно кому». После продажи системы Украина лишится $3 млрд ежегодного дохода. Депутат предложила украинскому парламенту принять законопроект о запрете любых манипуляций с ГТС.

Известно, что ранее руководство «Нафтогаза» заявило о целесообразности продажи до 49% ГТС международному партнеру для сохранения транзита газа через Украину в Евросоюз.