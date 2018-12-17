Кузнецова призвала создать комиссию по оценке детского благополучия

17 Дек. 21:48 2018-12-17T21:48:09+03:00

Уполномоченный по правам ребенка указала на необходимость проверки «качества детства» в регионах

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать специальную комиссию для оценки благополучия несовершеннолетних. По ее словам, в России отсутствуют единые критерии для проверки «качества детства».

«Как видно, к сожалению, сегодня у нас нет системного подхода к оценке детского благополучия в регионах, так называемого качества детства, поскольку перекосы и недоработки в этом вопросе порой стоят очень дорого», - сказала Кузнецова на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По словам уполномоченного, специальная комиссия должна будет провести оценку «качества детства» в регионах. Анна Кузнецова указала, что на первый комплексный критерии уже разработан. По нему будут оценивать благополучие детей-сирот.

«Критерий содержит целый комплекс показателей, одновременная оценка которых позволит получить четкую обратную связь по имеющимся проблемам и полноценную информацию о положении сирот в регионе», - указала Кузнецова.