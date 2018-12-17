2018-12-17T21:48:09+03:00
Общество

Кузнецова призвала создать комиссию по оценке детского благополучия

Уполномоченный по правам ребенка указала на необходимость проверки «качества детства» в регионах
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments12
Кузнецова планирует начать оценку "качества детства"Кузнецова планирует начать оценку "качества детства"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать специальную комиссию для оценки благополучия несовершеннолетних. По ее словам, в России отсутствуют единые критерии для проверки «качества детства».

«Как видно, к сожалению, сегодня у нас нет системного подхода к оценке детского благополучия в регионах, так называемого качества детства, поскольку перекосы и недоработки в этом вопросе порой стоят очень дорого», - сказала Кузнецова на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По словам уполномоченного, специальная комиссия должна будет провести оценку «качества детства» в регионах. Анна Кузнецова указала, что на первый комплексный критерии уже разработан. По нему будут оценивать благополучие детей-сирот.

«Критерий содержит целый комплекс показателей, одновременная оценка которых позволит получить четкую обратную связь по имеющимся проблемам и полноценную информацию о положении сирот в регионе», - указала Кузнецова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума может облегчить получение гражданства пострадавшим за веру украинцам
ФАС проверит крупные торговые сети на сговор для повышения цен
На Казанском вокзале в Москве отключилось электричество
В Совфеде прокомментировали принятие Генассамблеей ООН украинской резолюции о «милитаризации» Крыма
Россияне стали в два раза чаще есть фастфуд
Япония потратит рекордную сумму на укрепление национальной обороны
Бельгия официально начала импортировать вино из России
Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае
Кабмин выделил регионам 12 млрд рублей на строительство дорог
В украинском Николаеве не могут снести последний памятник Ленину
Более 20 человек спасли из пожара в московской многоэтажке
В Минздраве РФ дали рекомендации по выбору алкоголя в новогоднюю ночь
В сети появилось видео с новой оптической иллюзией
В США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России
Россия сожалеет о принятии Генассамблеей ООН резолюции Украины о «милитаризации» Крыма
Цены на товары могут расти после отмены скидок на топливо корпорациям
Погода в Москве на 18 декабря 2018 года: в столице будет морозно и без осадков
Тарантино столкнулся с грабителями в своём доме
Губернатор Нью-Йорка предложил легализовать марихуану
Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300
Украинские СМИ нашли у Порошенко и Климкина родню в России
Умерла профессор МГУ Ия Маяк
Прокуратура Франции предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка
Картина "Собибор" не вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар"
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму
Запашный предложил Гуцериеву сотрудничество
Небензя призвал отменить решение о формировании армии в Косово
МВД предложило изменить правила техосмотра