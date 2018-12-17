Михаил Гуцериев подаст в суд на Эдгарда Запашного за клевету

17 Дек. 23:44 2018-12-18T02:34:09+03:00

Предприниматель подчеркнул, что "Амфион" станет обычным киноконцертным залом, а но стационарной площадкой для Cirque du Soleil

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Владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев заявил, что подаст в суд за клевету на гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного. Так предприниматель отреагировал на выступление дрессировщика на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина.

Запашный высказался против строительства киноконцертного зала "Амфион", который станет постоянной площадкой для выступлений канадского Cirque du Soleil в России. Он подчеркнул, что это "негативно скажется, и не только на российском цирке, но и российском спорте в том числе".

"На Запашного, конечно, я подам в суд, именно за клевету. Потому что киноконцертный зал "Амфион" - это обыкновенный киноконцертный зал, как "Олимпийский", с которым заключены договора на аренду", - сказал Гуцериев в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

По словам предпринимателя, комплекс сейчас ведет переговоры с UFC (Абсолютным бойцовским чемпионатом) об аренде площадки.

В пресс-службе российского представительства Cirque du Soleil подтвердили, что речь идет о строительстве многофункционального центра, где цирк будет только одним из арендаторов.