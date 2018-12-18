Цены на товары могут расти после отмены скидок на топливо корпорациям
В России ожидается рост цен на товары в связи с тем, что нефтяные компании изменили условия продаж топлива корпоративным клиентам. Об этом говорится в письме бизнес-ассоциаций, которое они 14 декабря направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Обращение подписано, в том числе, руководителями Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза" и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), пишет "Коммерсантъ".
Предприниматели отмечают, что затраты на топливо в среднем составляют не менее 30% себестоимости услуг на транспортные перевозки. Только в ноябре эти расходы увеличились на 30%. Таким образом, цены автоперевозчиков могут вырасти как минимум на 10%. Это сразу отразиться на розничных ценах на товары.
Бизнесмены попросили премьер-министра РФ поручить организовать встречу с нефтяными компаниями, чтобы обсудить новые условия сотрудничества.
Издание сообщает, что в аппарате правительства письмо от ассоциаций в глаза не видели. Так также подчеркнули, что корпоративные программы нефтяных компаний кабмин не регулирует.
Напомним, российские нефтяные компании, в том числе "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть", с июня начали сокращать или отменять скидки корпоративным клиентам по топливным картам.