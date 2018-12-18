2018-12-18T07:25:13+03:00
Экономика

Цены на товары могут расти после отмены скидок на топливо корпорациям

С ноября расходы на услуги автоперевозчиков у компаний возросли на 30%
Юлия ДИВЕЕВА
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В России ожидают рост цен на товары из-за повышения расходов на оплату транспортных услугВ России ожидают рост цен на товары из-за повышения расходов на оплату транспортных услугФото: Иван ВИСЛОВ
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В России ожидается рост цен на товары в связи с тем, что нефтяные компании изменили условия продаж топлива корпоративным клиентам. Об этом говорится в письме бизнес-ассоциаций, которое они 14 декабря направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Обращение подписано, в том числе, руководителями Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза" и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), пишет "Коммерсантъ".

Предприниматели отмечают, что затраты на топливо в среднем составляют не менее 30% себестоимости услуг на транспортные перевозки. Только в ноябре эти расходы увеличились на 30%. Таким образом, цены автоперевозчиков могут вырасти как минимум на 10%. Это сразу отразиться на розничных ценах на товары.

Бизнесмены попросили премьер-министра РФ поручить организовать встречу с нефтяными компаниями, чтобы обсудить новые условия сотрудничества.

Издание сообщает, что в аппарате правительства письмо от ассоциаций в глаза не видели. Так также подчеркнули, что корпоративные программы нефтяных компаний кабмин не регулирует.

Напомним, российские нефтяные компании, в том числе "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть", с июня начали сокращать или отменять скидки корпоративным клиентам по топливным картам.

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