В сети появилось видео с новой оптической иллюзией

18 Дек. 07:54 2018-12-18T07:54:24+03:00

Итальянец снял в Альпах струю воды, которая "движется, и не движется" [видео]

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В соцсетях появилась новая загадка с оптической иллюзией. Итальянец Дарио Бонзи снял обычное видео замерзшей струи воды и опубликовал его.

Фотограф рассказал, что гулял в Камонике, одной из самых больших долин в центральных Альпах, и делал снимки. Он заметил воду, льющуюся из колонки. Сначала, ему показалось, что струя замерзла и не двигается, но когда он ее коснулся, то понял, что вода продолжает вытекать.

В Сети появилась новая оптическая иллюзия .

"Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!" – подписал Бонзи ролик, который выложил в Инстаграм.

Пользователям он тут же объяснил, что "это называется ламинарным потоком и это абсолютно естественное явление". В этом состоянии жидкость или газ перемещаются слоями без беспорядочных быстрых изменений скорости и давления. Такое течение жидкости наблюдается при небольших скоростях.