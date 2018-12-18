В сети появилось видео с новой оптической иллюзией
В соцсетях появилась новая загадка с оптической иллюзией. Итальянец Дарио Бонзи снял обычное видео замерзшей струи воды и опубликовал его.
Фотограф рассказал, что гулял в Камонике, одной из самых больших долин в центральных Альпах, и делал снимки. Он заметил воду, льющуюся из колонки. Сначала, ему показалось, что струя замерзла и не двигается, но когда он ее коснулся, то понял, что вода продолжает вытекать.
В Сети появилась новая оптическая иллюзия .
"Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!" – подписал Бонзи ролик, который выложил в Инстаграм.
Пользователям он тут же объяснил, что "это называется ламинарным потоком и это абсолютно естественное явление". В этом состоянии жидкость или газ перемещаются слоями без беспорядочных быстрых изменений скорости и давления. Такое течение жидкости наблюдается при небольших скоростях.