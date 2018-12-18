Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае

18 Дек. 09:04 2018-12-18T09:10:09+03:00

Председатель КНР объявил экономические достижения своей страны за последние 40 лет

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Во вторник, 18 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин объявил экономические достижения Китая за последние 40 лет. В частности, в своей речи, приуроченной к 40-летию политики реформ и открытости, политик заявил об убедительной победе над коррупцией в рядах компартии и государственных структур.

Также китайский лидер рассказал о стремлении Пекина «всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью». «Мы твердо придерживаемся строгого внутрипартийного управления, <…> стремимся всеми силами бороться с формализмом, бюрократией, гедонизмом и расточительностью, проявлять нулевую терпимость и строгость в борьбе с коррупцией», - приводит слова Си Цзиньпина агентство «Синьхуа».

При этом председатель КНР заметил, что достижения последних 40 лет «не упали с неба», а получены благодаря трудолюбию, мудрости и смелости партии и всего китайского народа.

Напомним, во вторник в Поднебесной отмечают 40-летие политики реформ и открытости, которая началась после третьего пленума Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) одиннадцатого созыва, состоявшегося 18-22 декабря 1978 года.