«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера

18 Дек. 14:40 2018-12-18T14:40:43+03:00

Контракт с португальцем Жозе Моуринью был рассчитан до 2020 года

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба английского футбольного клуба.

«Манчестер Юнайтед сообщает, что Жозе Моуринью покинул Клуб. Мы хотим поблагодарить его за работу в Манчестер Юнайтед и пожелать ему успехов в будущем», - указано в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Напомним, что в прошедшее воскресенье, 16 декабря, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3 в Чемпионате Англии. Команда заняла шестое место с 26 очками.

Жозе Моуринью был назначен главным тренером «МЮ» 27 мая 2016 года. По его руководством клуб стал обладателем Кубка английской лиги, Суперкубка Англии. Также команда победила в Лиге Европы.

Ранее португалец тренировал клубы «Порту», «Интер», «Челси» и «Реал». С этими клубами он также добился не малых успехов. В начале 2017 года УЕФА даже включил Моуринью в список десяти величайших тренеров в европейском футболе.