2018-12-18T15:24:28+03:00
Общество

В МВД рассказали, с какой целью мигранты едут в Россию чаще всего

За 2018 год в страну въехало 16,1 млн человек
Ася РОМАНЧУК
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Ко-то едет посмотреть Россию, а кто-то остаться здесь на заработкиКо-то едет посмотреть Россию, а кто-то остаться здесь на заработкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Большинство иностранцев, которые из года в год приезжают в Россию – это граждане СНГ. Всего в текущем году в Россию въехали 16,1 миллиона человек, 65,7 % представители бывших советских республик. Из Европы туристы занимают в общем объеме всего 10,6%, но это объяснимо. Эксперты связывают такую цифру с политической обстановкой, взаимоотношениями России и США. Оставшиеся 23,7% - это приезжающие из других стран.

- Такой большой объем приезжих из стран СНГ лишний раз напоминает, что Россия остается центром притяжения для бывших союзных республик. Турпоток из ЕС будет постепенно увеличиваться, нужно только дождаться снижения напряженности на мировой политической арене, - объясняет ФАН генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В 60 процентах иностранцы указывают, что их цель – это частный визит или работа по найму. В сфере строительства едут работать 33,5%, заниматься оптовой и розничной торговлей или ремонтом транспорта 14,7%, а еще 14% хотят трудоустроиться на обрабатывающем производстве.

Большинство приезжающих – это взрослые люди (78,4%), тех, кто перешагнул 60-летний рубеж всего 11 %, а тех, кому не исполнилось 18 лет – 10,6%.

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