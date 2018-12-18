Бизнесмен выбросил из окна 13 миллионов долларов и теперь заплатит штраф

18 Дек. 16:14 2018-12-18T16:14:27+03:00

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В Гонконге недавно с неба полиция денежный дождь. Наверно так подумали счастливчики, которые оказались около многоэтажки из окна которой летели деньги. Всего на землю упало почти 13 миллионов долларов, но долго купюры не залежались. Как и следовало ожидать, случайные прохожие бросились собирать купюры, воздавая хвалу своей удачливости.

А вот тот, кто выбросил крупную сумму, тоже остался доволен. Сработало это лучше любой рекламы, а именно пиар и был целью бизнесмена, зарабатывающего на криптовалюте.

По версии местных СМИ, предприниматель Вэн Цзин хотел повысить внимание к своему проекту и выбросил из окна в бедном квартале около 100 миллионов гонконгских долларов (12,8 млн.долларов США). Повысил, а еще заработал штраф за нарушение общественного порядка, сообщает «Ридус».