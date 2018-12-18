Синоптики рассказали о погоде на январь

18 Дек. 16:32 2018-12-18T16:32:09+03:00

Опубликован прогноз погоды на январь 2019 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температура воздуха в начале года ожидается в пределах нормы и чуть выше

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Синоптики составили прогноз погоды на предстоящий январь. Об ожиданиях на начало года рассказала заведующая лабораторией Гидпрометцентра России Людмила Паршина.

По словам специалиста, температура воздуха в пределах нормы будет держаться на севере Сибири, в прибрежных районах Хабаровского края, на северо-востоке Приморья, на Сахалине, Курилах и Камчатке.

Холоднее обычного будет в Амурской области, на Южном Урале (Башкирии, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях). Теплый январь ждет север Западной Сибири — Тюменскую область, а также Томскую, Омскую, Новосибирскую и Кемеровскую области.

Морозы ударят по Алтайскому краю, Хакасии, Иркутской области и Красноярскому краю.

Количество осадков ниже нормы выпадет в Поволжье, Башкирии, Пермском крае, Оренбургской области, на Урале. Не слишком снежно будет в Якутии, на Чукотке и Камчатке.

Снегопады накроют Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области. Еще заметать будет Тверскую, Брянскую, Смоленскую и Калининградскую области.

Известно, что в Москве и области январь станет чуть холоднее, чем обычно. Осадки выпадут в пределах нормы.

«Среднесуточная температура января для Москвы - это минус 9,3 градуса. То есть ночные температуры составляют минус 12-17 градусов, дневные - минус 6-11 градусов», - приводит слова Паршиной «Российская газета».

Столбики термометров по ночам будут опускаться до минус 20-25 градусов,а днем до минус 15-20 градусов. Осадки в январе выпадут в пределах 42 мм.